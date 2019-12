Ravenna | recuperato uno storione nel Mar Adriatico | non succedeva da 30 anni Le immagini

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un evento eccezionale che non si vedeva da oltre 30. Nel marè statoun esemplare dibeluga. L’animale, uno dei più grandi pesci d’acqua dolce e salmastra diffusi in Europa, è stato trovato da un piccolo peschereccio locale al largo di Marina die affidato a Cestha, centro di riabilitazione per la fauna ittica. L’esemplare è un giovane di quasi 60 centimetri di lunghezza e appartiene al gruppo di storioni rilasciati a inizio estate nell’area del Parco del Ticino. Il pesce ora resterà in riabilitazione e, se supererà le prime 36 ore, verrà rimesso in forze e rilasciato in mare perché possa proseguire la sua vita in libertà. L'articolounonel Mar: nonda 30. Ledell’evento straordinario proviene da Il Fatto Quotidiano.

