Rai | la Tgr festeggia 40 e dal 2020 avrà un nuovo look

(Di domenica 15 dicembre 2019) La Tgr, Testata Giornalistica Regionale della Rai, compie oggi 40 anni. E dopo una settimana di servizi dedicati al compleanno trasmessi nelle principali edizioni del Tg di ogni regione tocca al direttore Alessandro Casarin tracciare un bilancio, anche dei suoi 15 mesi alla guida della Testata giornalistica più grande d’Europa con oltre 750 giornalisti. “Siamo il secondo telegiornale più seguito della Rai, ogni edizione viene vista da oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori. Questo significa che la gente apprezza il nostro prodotto e conferma la nostra linea editoriale – spiega Casarin – in un mercato televisivo sempre più competitivo la Tgr mantiene i suoi ascolti e a volte li aumenta. Dunque è una conferma della nostra scelta che significa cronaca in tutte le sue sfaccettature. Per descrivere questo successo mi rifaccio a cosa mi disse un grande imprenditore ...

