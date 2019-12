Raggi contro Zingaretti L’ordinanza del Lazio sui rifiuti finisce al Tar La sindaca

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Chissà quanti credevano che laavrebbe davvero portatosui, firmata da Nicola, davanti al Tar. Del resto tutti erano convinti che la prima cittadina, logorata ai fianchi da una campagna mediatica martellante e con lo spettro del commissariamento da parte della Regione, alla fine si sarebbe piegata indicando, come chiesto dal governatore del Partito democratico, il sito per la nuova discarica. Niente di più sbagliato. Venerdì Virginia, seguendo quanto stabilito dall’Assemblea Capitolina e sorprendendo molti, ha tirato dritto per la sua strada dando il via all’ennesima puntata di questa guerra di nervi con il presidente dem della Regione. Una mossa, arrivata a nemmeno 48 ore di distanza dalla scadenza del, che alcuni descrivono come un tentativo disperato ma che, a ben vedere, cela una duplice e ben congeniata ...

