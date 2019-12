QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO | le anticipazioni fino al 21 dicembre

Leggi la notizia su tvsoap

(Di domenica 15 dicembre 2019) Soap spagnole sempre in primo piano: comincia su Canale 5 una nuovacon le puntate de Ile parte dunque una nuovacon la telenovela iberica. Ecco il riepilogo dellea sabato 212019: Elsa viene lasciata sola con Antolina. Matias avverte Irene che Carmelo e Severo stanno per uccidere Francisca. Antolina racconta ad Elsa tutte le sue malefatte. Lola rivela a Prudencio di aver lavorato per Francisca e lui, deluso, la licenzia. Francisca si reca da Maria per convincerla a lasciare la casa di Fernando. Raimundo si scusa per le dichiarazioni indelicate di Francisca contro Fernando. Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Arriva a La Habana la nuova infermiera che si occuperà della riabilitazione di Maria. Meliton invita Isaac e Elsa alla cautela. Francisca scopre grazie a Don Berengario che Maria ...

