Quelli che il calcio – Undicesima puntata del 15 dicembre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e

Leggi la notizia su unduetre

(Di domenica 15 dicembre 2019)che ilè rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma torna con l’della sua ventisettesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una … L'articoloche ildel 15– Con Miae Paolo.

Ettore_Rosato : Parlare di 'governissimo' con Salvini è fantasia. Noi siamo quelli che l'hanno mandato a casa. Ma come abbiamo semp… - CarloCalenda : Però sono quelli che vanno in giro a spiegare il valore dell’onestà e della trasparenza e a difendere i più deboli. - LegaSalvini : ++ L'AVVOCATO DELLE 'SARDINE' TWITTA A FAVORE DEL DITO MEDIO A SALVINI... ++ Ma non erano quelli che condannavano '… -