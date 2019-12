Quelli che il calcio – Undicesima puntata del 15 dicembre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e

Leggi la notizia su unduetre

(Di domenica 15 dicembre 2019)che ilè rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma torna con l’della sua ventisettesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una … L'articoloche ildel 15– Con Miae Paolo.

borghi_claudio : @marcocongiu Ripeti con me: Bail out: paga (poco) lo Stato e (sperabilmente) si mettono in galera i colpevoli Bail… - matteorenzi : Di Maio ha utilizzato contro di noi un linguaggio violento per provvedimenti più soft di quelli che voterà stasera… - vaticannews_it : #16dicembre Guarda il video della #Messa di #PapaFrancesco a Casa #SantaMarta , dove ha ricordato i tanti… -