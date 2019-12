Quasi tutti 7 per Meret Se il Napoli non si sbriciola è merito suo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) I voti dei quotidiani ad Alexsono oltre la piena sufficienza. Oscillano tra il 6 della Gazzetta e il 7 di Repubblica, Mattino e Corriere dello Sport. In mezzo il Corriere della Sera, che al portiere azzurro mette 6,5 in pagella.giudicano Alex incolpevole sui due gol subiti dal Parma. Lo definiscono “prodigioso” anche “strepitoso” sulla parata a Gervinho. Il Mattino, a corredo del 7, scrive “Ha visto Gervinho correre per metà campo senza trovare ostacoli e per fortuna c’era la sua santa manona a evitare che ilsprofondasse nel finale del primo tempo. Poi si ripete con un intervento con i piedi. I due che prende non gli sporcano di certo la coscienza perché davvero non poteva fare di più”. Il Corriere dello Sport, invece, “Incolpevole sui gol. E anzi per due volte è strepitoso su Gervinho; la prima con l’aiuto del palo, la ...

