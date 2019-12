Prossimo turno Serie A calcio in tv | orari | programma | palinsesto Sky e DAZN

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) La diciassettesima giornata dellaA 2019-2020 disi giocherà tra il diciotto dicembre e l’otto gennaio. Anticipa la Juventus, posticipa la Lazio, per effetto delle variazioni dovute ala Supercoppa Italiana. Scendono così da sei a quattro le partite domenicali. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e glidi tutte le partite della diciassettesima giornata dellaA 2019-2020 di. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky ecome di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali. Con3 partite diA TIM a giornata in esclusiva e tutta laB IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!A 17ª GIORNATA ANDATA 18/12/2019 Mercoledì 18.55 Sampdoria – Juventus SKY 20/12/2019 Venerdì 20.45 Fiorentina – Roma SKY 21/12/2019 Sabato 15.00 Udinese – Cagliari ...

SalentoSport : #LIVE! #PROMOZIONE/B – Puglia: #risultati 15ª giornata, #classifica e prossimo turno - SalentoSport : #LIVE! #ECCELLENZA – Puglia: #risultati 15ª giornata, #classifica e prossimo turno - SalentoSport : #LIVE! #SERIED – Girone H: #risultati 16ª giornata, #classifica e prossimo turno -