Proclamiamo l’anno sabbatico del Napoli | e rilassiamoci Forse verrà qualche piacevole

(Di domenica 15 dicembre 2019) Mi sembra ormai evidente che il problema delè nella testa. Contro il Parma, a parte alcune amnesie difensive (anche quelle dovute alla paura di sbagliare che si è impossessata delle teste dei nostri), la squadra ha anche tentato di giocare, ha dimostrato voglia, ha sviluppato delle trame offensive non banali fino a che… Fino a che non si arrivava al tiro in porta, al momento, cioè, in cui si giunge al climax del gioco del calcio: il gol. In quel momento tutta la paura di sbagliare, tutta l’ansia da prestazione ti sale al cervello, ti attanaglia muscoli e volontà e ne viene fuori un tiro frutto di mille indecisioni che in un solo attimo ti chiedono di prendere un’unica decisione. In un solo secondo devi deciderti: tiro di collo pieno o tiroagiro, tiro piazzando la palla o tiro di potenza, rasoterra o a mezz’altezza, mentre una muta di difensori-mastini ...

