Porsche - Primi collaudi per la nuova Sport Classic (Di domenica 15 dicembre 2019) Può bastare un piccolo dettaglio a scatenare la fantasia? Sì, se parliamo di Porsche e di versioni speciali. Alcune foto spia scattate in Germania hanno infatti immortalato un prototipo della 992 apparentemente innocuo, salvo per quel profilo aerodinamico posteriore fisso che sfoggia al posto dell'alettone attivo tipico delle versioni Carrera e Carrera S. Torna il becco d'anatra. Escluso che si tratti della GT3 o della Turbo, delle quali altre foto spia hanno già confermato la presenza di appendici ben più imponenti e tecnologicamente avanzate, la forma stretta e alta richiama subito alla tradizione del marchio e, più precisamente, al "becco d'anatra" che fu della RS 2.7. Più recentemente la Porsche ha voluto rendere omaggio a questo dettaglio con la 911 Sport Classic della serie 997: è quindi possibile immaginare che sulla 992 sia prevista un'operazione ...

