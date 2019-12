Popolare di Bari | Cdm approva il decreto salvataggio Tensioni M5s-Iv

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) E' terminato dopo circa 90 minuti, in tarda serata, il Consiglio dei ministri nel corso del quale e' stato dato il via libera alper ildella Bancadi. "Positiva l'zione del. Il governo e' al fianco dei risparmiatori e dei dipendenti della Bancadie delle imprese da questa sostenute ed e' impegnato per il suo rilancio a beneficio dell'economia del Mezzogiorno" ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri al termine del Consiglio dei Ministri. "Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento". E' il titolo delper ildi Bancadi, cosi' come modificato in Consiglio dei ministri. Il testo sarebbe statoto senza modifiche sostanziali, ma in Cdm si e' scelto di modificare il titolo, esplicitando il ...

marattin : Come si dice in barese “ca nisciun è fess”? Sei domande e sei risposte sulla vicenda Popolare di Bari. Da leggere b… - matteosalvinimi : #Salvini: Venerdì pomeriggio il Presidente del Consiglio, pugliese, ha detto che banche italiane sono in salute e c… - matteosalvinimi : #Salvini: Banca Popolare di Bari: qua ci sono 70mila piccoli risparmiatori coinvolti. Se qualcuno ha sbagliato deve… -