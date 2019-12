Popolare Bari | Conte | “Non salviamo banchieri” Salvini | “Momento drammatico”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Scontro trasulla Bancadi. Il Premier: “Non tuteleremo nessun banchiere”. Il leader della Lega: “Viviamo un momento drammatico”. La Bancadiapre un nuovo fronte di crisi nella maggioranza di governo e un altro terreno di scontro tra il premier Giuseppee Matteo. Fallito il salvataggio nel Cdm notturno convocato a Palazzo Chigi, la questione arriva alla ribalta e monopolizza il dibattito del fine settimana. Matteo Renzi si è opposto al salvataggio della banca accusando il Movimento 5 Stelle, che dal canto suo ha posto il veto al decreto per un investimento dello Stato chiedendo una discussione più approfondita sul tema. Il blitz notturno si è concluso quindi con un nulla di fatto. Banca, Giuseppe: “Non tuteleremo nessun banchiere” A fare il punto della ...

marattin : Come si dice in barese “ca nisciun è fess”? Sei domande e sei risposte sulla vicenda Popolare di Bari. Da leggere b… - borghi_claudio : Ovviamente mi aspetto di trovare il miliardo per la popolare Bari nel maxiemendamento della legge di bilancio con relative coperture, vero? - TeresaBellanova : No, non ci sto alle cose che leggo stamani su alcuni giornali a proposito del Consiglio dei Ministri su Banca Popol… -