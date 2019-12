Popolare Bari | alle 21 il Consiglio dei ministri Conte assicura | «Stasera chiuderemo»

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Dopo le tensioni della maggioranza, lo strappo di Italia viva, il nervosismo nel M5s, il decreto per il salvataggio della Bancadiapproderà questa sera, 15 dicembre,ore 21 sul tavolo di Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe, che torna nelle vesti di mediatore, è ottimista. «chiudiamo. Tuteleremo i risparmiatori, nulla per i banchieri»,. «C’è una responsabilità nei confronti dei risparmiatori e di un territorio. In gioco c’è il tessuto produttivo di un Sud che è in sofferenza», aggiunge. Lo scorso venerdì, 13 dicembre, Italia viva aveva criticato il governo sulla convocazione improvvisa del Cdm per varare il decreto per salvare ladi, dopo il commissariamento di Bankitalia. Il partito di Renzi poi ha disertato il vertice. Il decreto ha creato nervosismi anche all’interno del M5s. «Per noi ci sono 2 cose ...

marattin : Come si dice in barese “ca nisciun è fess”? Sei domande e sei risposte sulla vicenda Popolare di Bari. Da leggere b… - borghi_claudio : Ovviamente mi aspetto di trovare il miliardo per la popolare Bari nel maxiemendamento della legge di bilancio con relative coperture, vero? - TeresaBellanova : No, non ci sto alle cose che leggo stamani su alcuni giornali a proposito del Consiglio dei Ministri su Banca Popol… -