Poliziotto muore dopo aver partecipato alla maratona di Pisa | “Malore durante il pranzo”

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un uomo di 37 anni,di nazionalità maltese, Ryan Paul Tonna, è mortofine delladi. Aveva finito la corsa e si era fermato a mangiare con alcuni amici quanto ha avuto un malore. Immediati ma purtroppo inutili i soccorsi del 118. Ancora da accertare le cause del decesso.

