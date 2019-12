Polito | «Con l’esonero di Ancelotti | De Laurentiis ha riportato il Napoli tra le

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Mea culpa di Antoniooggi sul Corriere del Mezzogiorno. Ricorda di aver sempre sostenuto la politica imprenditoriale di Aurelio Dee di essere rimasto deluso da quel che è accaduto alnegli ultimi due mesi che hanno portato all’esonero di. Di fatto ricalca quanto scritto da Massimiliano Gallo e cioè che l’esonero disegna la fine della diversità di De. I miei venticinque lettori sanno infatti bene che sono stato un convinto sostenitore del metodo nuovo di lavoro introdotto nella nostra città dalcalcio. I risultati sportivi e aziendali della gestione Dehanno infatti collocato la squadra stabilmente tra le grandi, nel calcio che conta. (…) A me sembrava che la direzione scelta fosse giusta, e che anche il modo di gestire l’addio di Sarri, apparso ai più come una irrimediabile catastrofe, ...

napolista : Polito: «Con l’esonero di #Ancelotti, #DeLaurentiis ha riportato il #Napoli tra le provinciali» Sul Corrmezz: «il… - gabyhunk : RT @PoliTOnews: Apprendistato Scolastico 4.0, Internet of Things per prevenire guasti nelle reti elettriche: il progetto di E-distribuzione… - ldigiov : Beh, non ricordo che Polito abbia demolito con altrettanta cura gli innumerevoli parlamentari traslocati a sinistra… -