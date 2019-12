Politica | Gigi Casciello si schiera per la “Voce Libera” di Mara Carfagna

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“Forza Italia è la nostra casa, il centrodestra la coalizione fondata da Silvio Berlusconi ed è in questo ambito che ci muoviamo. Lo facciamo con un’idea leader rappresentata dalla vicepresidente. Ma siamo convinti sia il tempo di rilanciare i temi del taglio alla spesa pubblica, della giustizia-giusta, della sburocratizzazione, dei diritti delle donne e delle fave più deboli. Ma le ragioni e i prossimi impegni di Voce Libera li spiegherànei prossimi giorni. Di certo non siamo una corrente ne’ sosterremo mai questo Governo. Io sono semplicemente entusiasta di questo percorso accanto alla vicepresidente della Camera,“. È la dichiarazione rilasciata dal deputato salernitanoche sicon. A corredo delle dichiarazioni rilasciate dall’ex Ministro del Governo Berlusconi che ha ...

