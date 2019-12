Piazza Fontana | la messa in ricordo delle vittime | nello stesso giorno dei funerali di 50

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si è aperta ricordando i nomi17della strage neofascista dilain suffragio, celebrata dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Depini in Duomo, neldel 50esimo anniversario dei, che si tennero proprio il 15 dicembre 1969 e che videro la partecipazione di migliaia di persone. Prima della celebrazione, l’arcivescovo Delpini ha incontrato privatamente i parenti. «Signore della storia, Dio della vita, siamo radunati in questo Duomo come cinquant’anni fa per affidare a te i nostri cari,di un gesto di odio e di violenza» e «morti innocenti», ha detto l’arcivescovo di Milano nell’introduzione eucaristica. Durante le preghiere sono stati ricordati anche Luigi Calabresi, Giuseppe Pinelli e gli 88 feriti. «Fa che nessuna vita umana sia più calpestata e ...

