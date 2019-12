Pezzi Unici – Quinta puntata di domenica 15 dicembre 2019 – Trama | anticipazioni

Leggi la notizia su unduetre

(Di domenica 15 dicembre 2019) Terminata Imma Tataranni e anche La strada di casa, Raiuno allasera ha una nuova fiction sul filone delle indagini e del mistero: si tratta di, articolata in sei puntate e firmata da Cinzia TH Torrini. Una crime story ambientata a Firenze che abbraccia racconto generazionale, dramma sociale e giallo. Nel cast … L'articolodi15

antoniobaldas : Per i vostri regali piu'personali, le mie tazze dipinte a mano una ad una Sono che pezzi unici ,su porcellane ricer… - antoniobaldas : Per i vostri regali piu'personali Le mie tazze dipinte a mano una ad una Sono che pezzi unici ,su porcellane ricer… - antoniobaldas : Per i vostri regali piu'personali Le mie tazze dipinte a mano una ad una Sono che pezzi unici ,su porcellane ricer… -