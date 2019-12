Pezzi Unici | anticipazioni ultima puntata di domenica 22 dicembre 2019

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sergio Castellitto Sei prime serate, dirette da Cinzia TH Torrini ed ambientate a Firenze, riportano Sergio Castellitto alla fiction. E’ lui il protagonista principale di, una coproduzione Rai Fiction – Indiana Production, in collaborazione con Cassiopea Film Production, che racconterà la sua indagine sulla morte del figlio ma mostrerà anche il mondo dell’artigianato toscano. A seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio.sesta eddi221×11: Vanni sospetta che dietro alla morte di Lorenzo ci siano Lucio e Jess e che, probabilmente, lo avevano coinvolto in qualcosa di illegale determinandone la tragica fine. Lei professa la sua innocenza. 1×12: Vanni non crede a Jess e la caccia dal laboratorio. Ma non è solo l’indagine su suo figlio a catturare ...

