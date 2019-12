Pezzi unici | anticipazioni sesta e ultima puntata del 22 dicembre | il finale di stagione

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Domenica 22, Rai1 trasmetterà ildidi ''. Ladella serie televisiva con Sergio Castellitto sarà ricca di colpi di scena. L'artigiano sarà convinto che i colpevoli della morte di Lorenzo siano Lucio e Jess. Fino all'ultimo minuto, però, la verità non verrà a galla. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

LinkaTv : E' iniziato Pezzi unici su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - GraceAsciutto : Una mamma in dolce attesa ha scelto per Natale due pezzi unici mamma bimba firmati Grace the Grace ??#gracethegr… - Silver7117 : RT @Raicomspa: Con il brano n. 29 'Noir' termina la colonna sonora di #PezziUnici, musiche di Savio Riccardi, disponibili qui ??? Deezer… -