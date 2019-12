Pezzi Unici | anticipazioni quinta puntata

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Nuovi tasselli arrivano davanti a Vanni (Sergio Castellitto), deciso sempre di più a scoprire la verità sulla morte del figlio Lorenzo (Lorenzo De Moor). Nelladi, in onda questa sera, 15 dicembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, davanti al protagonista compare una nuova pista, legata ad un quadro., laNel primo episodio, "Il vero e il falso", Vanni, dopo aver scoperto che il figlio stava lavorando sulla copia di un quadro, giunge a conclusione che il giovane lo stesse facendo per poterlo poi spacciare per l'originale e quindi ripagare i debiti che aveva accumulato con la droga, piano che però avrebbe portato alla sua scomparsa.pubblicato su TVBlog.it 15 dicembre 2019 09:00.

