Pezzi unici | anticipazioni quinta puntata del 15 dicembre

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di domenica 15 dicembre 2019)settimana in compagnia di, la fiction di Rai 1 che torna domenica 15alle 21.25 e che sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Sergio Castellitto guida il cast di questa serie che narra le vicende di un gruppo di ragazzi dal passato difficile che provano a rifarsi una vita in una comunità di recupero grazie anche alla bottega di Vanni Bandinelli, artigiano che sta uscendo faticosamente dal lutto per la morte inattesa del figlio ventenne.tramaVanni marca Elia, ex tossico che aveva stretto con Lorenzo un forte legame di amicizia. Elia, Lapo, Valentina e Erica decidono che non c’è altra scelta: useranno il tesoretto che Jess ha messo da parte grazie ai suoi furti per pagare Linda. Jess cerca di opporsi ma viene messa da parte senza tanti complimenti. Ora che hanno gli oggetti rubati da Jess, i...

raspa90 : RT @tvblogit: Pezzi Unici, anticipazioni quinta puntata - tvblogit : Pezzi Unici, anticipazioni quinta puntata - zazoomnews : Pezzi Unici anticipazioni quinta puntata - #Pezzi #Unici #anticipazioni #quinta -