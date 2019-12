Petagna non si nasconde | «Il rigore pesava tanto»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Al termine del primo tempo Andreaha commentato ai microfoni di Sky Sport il tiro dal dischetto A fine primo tempo Andreaha commentato brevemente ilche, fino a questo momento, sta decidendo la sfida contro la Roma. Le parole dell’attaccante a Sky Sport. «il, venivo da due penalty falliti. Sappiamo quanto sia importante questa gara per noi, per il nostro allenatore. Sono contento per questo provvisorio 0-1. Intensità? Stiamo facendo fatica, ma noi dobbiamo difenderci e continuare su questa strada anche nella ripresa per provare a far male in contropiede» Leggi su Calcionews24.com

