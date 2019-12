Perugia-Modena oggi | orario d’inizio e come vederla in tv | Superlega volley 2019-2020

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019)domenica 15 dicembre si gioca, match valido per la 12^ giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Al PalaBarton andrà in scena l’attesissimo scontro diretto tra due big del nostra panorama, attualmente appaiate al secondo posto in classifica a quattro punti di distacco dalla capolista Civitanova anche se gli umbri hanno giocato una partita in più rispetto agli emiliani. Si preannuncia uno scontro particolarmente avvincente e appassionante, si spera in una contesa equilibrata e incerta ma le due compagini arrivano al’appuntamento in maniera diametralmente opposto: i Block Devils hanno sconfitto il Tours in Champions League e sono reduci da un bel filotto in campionato, i Canarini si sono imposti contro l’Olympiacos soltanto al tie-break in CEV Cup e hanno perso l’ultima partita contro Verona al ...

