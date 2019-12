Perugia | bimbo di 15 mesi ingoia una pila al litio

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 15 dicembre 2019) Una vicenda davvero terribile, che poteva trasformarsi in tragedia, è avvenuta nella serata di venerdì tredici dicembre, all’ospedale di. Al pronto soccorso è arrivato undi soli quindici, che avevato una unaal. La sostanza avrebbe potuto provocare gravi danni al suo corpo, avrebbe potuto portare anche alla sua morte. Un evento incredibile, ma che alla fine si è concluso nel migliore dei modi, grazie al tempestivo intervento dei medici e degli infermieri. Secondo le informazioni che sono state rese note, nella tarda nottata di venerdì, all’ospedale di, è arrivato ilaccompagnato dai suoi genitori, in gravi condizioni. I dottori, quando hanno scoperto cosa era accaduto, sapevano di avere poco tempo per intervenire. Non potevano proprio aspettare, altrimenti le conseguenze sarebbero state tragiche. Proprio per questo, il ...

