Perché dalla vita non ottieni mai quello che vuoi

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 15 dicembre 2019) Come ottenereche vogliamo? Ammettiamolo, l’esistenza spesso ci mette a dura prova, con una serie di ostacoli dai quali fuggire è quasi impossibile. Ma noi ci meritiamo molto di più, non è vero. Come fare per ottenereche vogliamo e ottenerlo subito, smettendola di piangerci addossolanon va come gli diciamo noi? Mel Robbins, motivatore, autrice e commentatrice della CNN, conosce bene l’abitudine di lamentarsinon otteniamoche vogliamo. Dopo il fallimento del ristorante del marito lei è rimasta bloccata. Voleva agire, ma una vocina le diceva di fermarsi. Non poteva andare avanti fino a quando non avesse bloccato quella voce. Lei ha scoperto 5 motivi per cui non riusciamo ad avere successo nella: Stai scappando dai tuoi ...

SkyTG24 : 'Se #CasaPound si presentasse sarebbe un grande messaggio perché parteciperebbe a una manifestazione antifascista',… - GiuseppeConteIT : Primo Levi ammoniva di non togliere il segnalibro della memoria dalla pagina dell'Olocausto. Addio a… - CarloCalenda : Se avesse detto abbiamo promesso meraviglie con i navigator e la fine della povertà, ma questo funziona e questo no… -