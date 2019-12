PAZZINI: «Aspettavo da tanto un momento così, più della scorsa promozione» – VIDEO (Di domenica 15 dicembre 2019) Giampaolo PAZZINI ha parlato in zona mista al termine del match pareggiato dall’Hellas Verona contro il Torino (-Dal nostro inviato) È un Giampaolo PAZZINI felicissimo quello che si presenta in zona mista per commentare il pareggio ottenuto dall’Hellas Verona, in rimonta, contro il Torino. Uno dei tre gol degli scaligeri porta la sua firma su rigore. «Ho trovato poco spazio, oggi sono riuscito a dare una mano alla squadra, ho segnato e siamo riusciti a fare un’incredibile rimonta: sono contento» Leggi su Calcionews24.com

