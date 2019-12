Pattinaggio di figura | Campionati Italiani Bergamo 2019 | Guignard-Fabbri conquistano il

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Arriva il primo verdetto della massima categoria aididi, in scena presso l’IceLab di. Nella danza sul ghiaccio infatti Charlène-Marcohanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo tricolore. Gli atleti delle Fiamme Azzurre hanno dominato nettamente anche la danza libera, incantando il pubblico presente sulle note di David Bowie snocciolando elementi di estrema complessità e qualità tra cui spiccano i tre sollevamenti stationary, curve e rotational, chiamati di livello 4 come la serie di passi su un piede in parallelo e la trottola combinata. Eseguendo correttamente anche la sequenza di twizzles (3-4) e facendo il pieno nel GOE, i danzatori di Barbara Fusar Poli hanno guadagnato 129.34 (72.58, 56.72) per un totale di 217.97. A distanza siderale si sono piazzati al posto d’onore Jasmine ...

