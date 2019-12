Pattinaggio artistico | Campionati Italiani Bergamo 2019 | Della Monica-Guarise trionfano

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Con il segmento più lungo delle coppie si sono chiusi ufficialmente idi, quest’anno andati in scena presso la sede centrale di IceLab, palazzo del ghiaccio di. Come da pronostico a conquistare il quinto titolo tricolore consecutivo sono stati Nicole-Matteo, oggi protagonisti di una prestazione contrassegnata da alcuni errori. Malgrado due sbavature nei salti laciati, ovvero uno step out nel triplo rittberger e una caduta nel triplo salchow oltre che un sollevamento non andato in porto per un problema nella salita, gli atleti delle Fiamme Oro hanno difeso il primato senza problemi eseguendo correttamente i restanti elementi del layout, guadagnando 117.11 (52.29, 65.52) per 188.25 punti, tenendo a debita distanza Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (IceLab), in seconda posizione con 101.00 (49.72, 51.28) per ...

