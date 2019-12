Pattinaggio artistico | Campionati Italiani Bergamo 2019 | Daniel Grassl si riconferma

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019)ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo aidi, quest’anno in scena presso l’IceLab di. L’atleta allenato da Lorenzo Magri è stato autore di una prova di grande eleganza e caratura. Dopo un inizio traballante dettato da un arrivo non tenuto nel quadruplo lutz, l’altoatesino ha realizzato un quadruplo rittberger di particolare pregio, atterrando successivamente la combinazione triplo flip/triplo toeloop; a seguito di uno step out nel triplo axel, chiamato sottoruotato dal pannello tecnico, il pattinatore tesserato con la Young Goose Academy ha passato in rassegna due tripli lutz, di cui uno combinato con il triplo toeloop ,e la combinazione triplo ritberger/euler/triplo salchow, ricevendo una valutazione di 163.87 (86.57, 77.30) per 245.40 totali. Al secondo posto si è piazzato Matteo Rizzo ...

