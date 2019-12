Paragone è rimasto gialloverde Veleni contro i 5S Il senatore dissidente sulla Brexit

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Non è ormai una novità che ilpentastellato Gianluigi(nella foto) sia il meno pentastellato di tutti. Dentro M5S ma, dall’avvio del Governo giallorosso, semprele stesse politiche portate avanti da M5S. Con lal’ultimo dei gialloverdi si è scatenato, arrivando a dare dei traditori ai colleghi del Movimento e dell’addormentato al capo politico Luigi Di Maio. Con tanto di video pubblicato su Youtube. “Caro Movimento, il trionfo didimostra che la coerenza paga!”, tuona il. Di più: “Svegliatevi, e Luigi Di Maio svegliati! State tradendo il popolo! Io non la voterò questa manovra, è una manovra pessima fatta da un pessimo Pd che dovrebbe essere spazzato via. Toccherebbe al Movimento dire delle cose”. Per finire con un affondo sull’Ue. L'articoloi 5S. Illa pensa ...

mikesanantonio1 : @LuigiGallo15 Paragone vi ha fregato. Avete chiesto perché voi si è lui è rimasto (a rompere le palle) - Lord_Vltor : Paragone è rimasto al 2008. Perché non torna con la Lega? Una volta era in quota Lega, mi pare. Ha fatto la cazzata… - ossimorobiondo : RT @enneu78: @LuigiGallo15 Paragone, l’unico rimasto coerente con i principi del movimento, che ancora non vi ha abbandonato ma cerca (inut… -