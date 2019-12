Paracanoa, i convocati dell’Italia per il raduno di Cagliari. I tre azzurri col pass paralimpico in Sardegna (Di domenica 15 dicembre 2019) I tre azzurri della Paracanoa col pass già acquisito per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 saranno in ritiro fino al 21 dicembre in quel di Cagliari: non si ferma mai la canoa italiana, che vede la Nazionale senior impegnata da inizio mese a Castel Gandolfo e Manfredi Rizza allenarsi a Sabaudia. Ora anche gli azzurri della Paracanoa saranno al lavoro nelle acque sarde per iniziare la preparazione verso l’appuntamento più importante del quadriennio. Federico Mancarella, Esteban Gabriel Farias e Veronica Biglia inizieranno il percorso di avvicinamento alla manifestazione nipponica col raduno che li vedrà protagonisti fino a sabato, poi arriverà il rompete le righe. Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati: KAYAK MASCHILE: CANOA CLUB BOLOGNA Federico MANCARELLA S. C. LEONIDA BISSOLATI Esteban Gabriel FARIAS VA’A FEMMINILE: CUS TORINO Veronica Silvia ...

