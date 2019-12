PAOLO BORROMETI Video Le Iene | Minacciato dalla mafia e dai politici

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di domenica 15 dicembre 2019), giornalista sotto scorta:lo vuole morto per i suoi articoli. A Le: "anche da", ecco perché.

MarisaDenaro71 : RT @SilviaSimoncini: “Dobbiamo colpirlo”: il giornalista Paolo Borrometi nel mirino della mafia | VIDEO - Le Iene - AvolaBlog : New post in Avolablog: #Avola #PaoloBorrometi #LeIene appena in onda questa sera su Mediaset - SilviaSimoncini : “Dobbiamo colpirlo”: il giornalista Paolo Borrometi nel mirino della mafia | VIDEO - Le Iene -