Paolo Borrometi | chi è | età | vita privata | carriera del giornalista antimafia

Leggi la notizia su viagginews

(Di domenica 15 dicembre 2019)è unsiciliano noto per le sue inchieste e per essere stato minacciato di morte dalla mafia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.è un affermatoe scrittore italiano, noto sopratutto per le sue inchieste sul malaffare e per essere stato oggetto di ripetute minacce … L'articolo, chi è: età,delè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stefaniagalimba : Paolo Borrometi Paolo Borrometi, giornalista d'inchiesta #FacciamoSquadra Lui si che è un giornalista d'inchiesta v… - Alfonso0070 : RT @paoloborrometi: Grazie Veronica Castro Psicologa! - paoloborrometi : Grazie Veronica Castro Psicologa! -