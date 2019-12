Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 15 dicembre 2019)immortala il primo incontro trae il suo fratellastro: hanno lo stesso padreancora protagonista di gossip, dopo la relazione con Moreno Merlo finita tra mille polemiche. In questa occasione la soubrette torna a far parlare di sé per un’altra vicenda riguardante la sua vita privato, ovvero l’incontro con il … L'articoloil: “Ildiproviene da KontroKultura.

kscarlett22_ : RT @MauryKostanzo: A #DomenicaIn Tiziano Ferro, Emma, Alessandra Amoroso, Vanessa Incontrada, Amanda Lear, Fiorello, Renzo Arbore... A #do… - KontroKulturaa : Paola Caruso, Michelino incontra il fratello: “Il miglior regalo di Natale” - - blaze_hatred_ : RT @MauryKostanzo: A #DomenicaIn Tiziano Ferro, Emma, Alessandra Amoroso, Vanessa Incontrada, Amanda Lear, Fiorello, Renzo Arbore... A #do… -