Panchina Spal | si va avanti con Semplici dopo il KO a Roma Le ultime

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Leonardonon rischia l’esonerola sconfitta in casa della: le indiscrezioni sul futuro del tecnico dellaLacrolla allo Stadio Olimpico contro ladi Fonseca, ma il 3-1 in favore dei giallorossi non compromette il futuro di Leonardo, tecnico dei ferraresi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società non dovrebbe optare per l’esonero del tecnico nonostante il deludente risultato., tuttavia, resta in discussione: sarà necessaria un’ottima prova contro il Torino, prossimo avversario in Serie A, per poter godere della conferma. Leggi su Calcionews24.com

Ali15504542 : RT @DiMarzio: Panchina #Spal, confermato Semplici - DiMarzio : Panchina #Spal, confermato Semplici - RickySetth : La #Roma non sbaglia contro la #Spal nonostante un primo tempo incerto. Il messaggio della squadra arriva dopo il… -