Pallanuoto | Mondiali under 20 2019 | pareggio con il Montenegro per l’Italia che vale il

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Undavvero molto importante per la Nazionale italiana20 dimaschile. Gli azzurrini chiuderanno infatti al comando il proprio girone, il Gruppo C, aidi categoria di Kuwait City. Dopo il 14-14 con ilarrivato oggi, infatti, per la Nazionale di Silipo manca solo la sfida di domani con i padroni di casa, compagine cenerentola della manifestazione. Partono forte i rappresentanti italiani, che poi subiscono la rimonta e il sorpasso dei montenegrini: decisiva è la rete di Mezzarobba sul finale in superiorità numerica.-ITALIA 12-12 (1-4, 3-1, 4-3, 4-4): Isljamovic, Vuskovic 3, Cetkovic 2, Vucurovic, Macic, Da. Radovic 1, L. Murisic, Mijuskovic 4, Perkovic 1, V. Draskovic, Matkovic, Franeta 1, D. Durovic. All. Uskokovic. Italia: De Michelis, M. Di Martire 2, Ferrero 2, Antonucci, Narciso 1, G. Di Martire 1, M. Guidi 1, E. ...

SSLazioOrg : RT @LazioNuoto: ESORDIO VINCENTE PER L’ITALIA DI ANTONUCCI E NARCISO Ai Mondiali di Pallanuoto Under 20 di Kuwait City, gli Azzurri hanno… - partedesopra : RT @JohannesBuckler: E poi tra il '37 e il '39 dalla serie C alla A del campionato di pallanuoto. E il secondo posto ai Mondiali con la naz… - LazioNuoto : ESORDIO VINCENTE PER L’ITALIA DI ANTONUCCI E NARCISO Ai Mondiali di Pallanuoto Under 20 di Kuwait City, gli Azzurr… -