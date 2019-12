Pallanuoto femminile | le convocate dell’Italia per la Holiday Cup Diciassette azzurre

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Dopo il successo in World League sulla Russia il Setterosa vola negli Stati Uniti, dove da martedì (il torneo inizia domani, ma l’Italia riposa) lesaranno impegnate nellaCup di, torneo amichevole molto importante in ottica preparazione agli Europei. Leincroceranno la Russia “titolare” all’esordio, poi affronteranno anche Canada, Olanda e Stati Uniti: per la trasferta in New Jersey, il CT Paolo Zizza ha convocato 17 ragazze, confermando in toto il gruppo del collegiale di Ostia ad eccezione delle due infortunate Federica Lavi e Valeria Palmieri. Di seguito l’elenco completo delle 17: Elisa Queirolo e Agnese Cocchiere (Plebiscito PD) Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Giulia Emmolo, e Giulia Gorlero (Fiamme Oro/L’Ekipe Orizzonte) Claudia Marletta e Giulia Viacava (L’Ekipe ...

