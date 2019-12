Pallamano | Mondiali femminili 2019 | vince l’Olanda! Spagna sconfitta 30-29 in finale

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si chiudono con il successo dell’Olanda idifemminile. Questo il verdetto scaturito dalladi Kumamoto, in Giappone, arrivato al termine di una partita molto emozionante e ricca di spettacolo. Avvio di match in favore della,che acciuffa il +4, mentre le oranje hanno impattato solamente sul 9-9, chiudendo la prima frazione addirittura avanti 16-13. Nella ripresa è esploso il talento della centrale Estavana Polman, autrice di 9 reti nel corso della partita, che ha permesso l’allungo decisivo delle tulipane. Nelle iberiche hanno ridotto sempre più il gap, grazie ai gol di Alexandrina Cabral, fino al 30-29. Per l’Olanda di tratta del primo titolo della sua storia, il giusto coronamento per un progetto ambizioso ente. gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

