PAGELLE Verona Torino | Berenguer ispira e segna | Veloso non al top della condizione

(Di domenica 15 dicembre 2019) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20:Ledei protagonisti del match tra Hellas, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP:FLOP:VOTI(3-4-2-1): Silvestri 6.5; Rrahmani 6, Kumbulla 5.5, Gunter 5; Faraoni 6, Amrabat 6.5 (64’Pazzini 7),5, Lazovic 5.5; Pessina 5.5, Zaccagni 5.5 (46′ Verre 7); Di Carmine 5.5 (46′ Stepinski 7). All. Juric 8.(3-4-2-1): Sirigu 6; Izzo 6, Nkoulou 6, Bremer 6; Aina 6.5, Baselli 6 (86’Meitè s.v.), Rincon 5.5, Ansaldi 7; Verdi 6.5 (78′ Lukic s.v.),7.5 (73’Belotti 6); Zaza 6. All. Mazzarri 6. ARBITRO: sig. La Penna di Roma I Leggi su Calcionews24.com

