PAGELLE Roma Spal | Dzeko e Pellegrini i migliori | male Paloschi VOTI

(Di domenica 15 dicembre 2019) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP:FLOP:(4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6.5, Cetin 6, Fazio 6, Kolarov 5.5; Veretout 6.5, Diawara6.5 Zaniolo 6.5,7, Perotti 7 (78′ Mkhitaryan 6.5);7 (87’ Kalinic sv). All. Paulo Fonseca 6.5.(3-5-2): Berisha 6; Tomovic 5, Felipe 5 (73′ Tunjov 5.5), Vicari 5.5; Cionek 6, Murgia 5, Missiroli 5, Valoti 5 (86’ Jankovic), Igor 5;4.5 (85’ Floccari sv), Petagna 6. All. Leonardo Semplici 5. Leggi su Calcionews24.com

