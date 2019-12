PAGELLE Juventus Udinese | Cristiano Ronaldo al top | Pussetto ci prova VOTI

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP:: Buffon 7; Danilo 6, Bonucci 7.5 (75′ De Ligt 6.5), Demiral 7, De Sciglio 6.5; Rabiot 6.5, Bentancur 6.5, Matuidi 6.5; Dybala 7.5 (75′ Bernardeschi 6.5);8, Higuain 7.5 (80′ Douglas Costa 6.5). All. Sarri 7.: Musso 6; De Maio 5, Troost-Ekong 5, Nuytinck 5; ter Avest 5, Fofana 5, Mandragora 5.5, de Paul 5 (66′ Walace 5.5), Larsen 5; Lasagna 5.5, Okaka 5.5 (61′6.5). All. Gotti 5 Leggi su Calcionews24.com

Spazio_J : - FOXSportsIT : Le pagelle di #JuveUdinese Il tridente regala spettacolo ?? - sportface2016 : #JuveUdinese 3-1, le pagelle e il tabellino -