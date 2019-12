PAGELLE Bologna Atalanta | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

PAGELLE e Highlights 15^ giornata Serie A : Bologna-Milan 2-3 - il ritorno di Piatek! Sassuolo-Cagliari 2-2 - Ragatzu riacciuffa i neroverdi. Lazio-Juve 3-1 - bianconeri al tappeto! : Pagelle 15 giornata Serie A- Tutto pronto per la 15^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Inter-Roma, con nerazzurri attualmente in testa alla classifica e chiamati a difendere il primato. Roma sugli scudi a caccia di conferme in vista della possibile rimonta in chiave Champions League. Sabato sarà la volta dell’altra […] L'articolo Pagelle e Highlights 15^ giornata Serie A: Bologna-Milan 2-3, il ritorno di Piatek! ...

PAGELLE Bologna Milan 2-3 : Theo Hernandez croce e delizia - Tomiyasu sciagura VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Bologna Milan Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna e Milan, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Bonaventura FLOP: Tomiyasu VOTI Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 5, Bani 5, Danilo 5,5, Denswil 6; Poli, 5,5 Schouten 5 (46′ Svanberg 6); Skov Olsen 5 (78′ Orsolini 6,5), Dzemaili ...

Bologna-Milan 2-3 - le PAGELLE di CalcioWeb : Hernandez come Penelope di Ulisse - Piatek aggiusta la mira [FOTO] : BOLOGNA MILAN pagelle – Si chiude 2-3 Bologna-Milan, posticipo della 15ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Secondo successo consecutivo per la squadra di Pioli, che ora rialza la china. Si sblocca Piatek, segnali positivi anche da Bonaventura. Tra le fila bolognesi può comunque ritenersi soddisfatto Mihajlovic, la sua squadra non ha mollato. Peccato per i troppi errori difensivi che hanno condizionato il ...

LIVE Bologna-Milan 2-3 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : seconda vittoria di fila per i rossoneri. PAGELLE e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.41 Milan che gioca un ottima partita per 70 minuti poi scende di ritmo e un Bologna non perfetto mette pressione sul finale, che comunque non cambierà. 95′ Fine della partita, Bologna-Milan 2-3. 94′ Castillejo supera un avversario e prova il tiro, palla oltre la traversa. 92′ Bologna tutto in avanti alla ricerca del disperato pareggio finale. 90′ Ci saranno cinque minuti ...

PAGELLE Udinese Bologna : Lasagna si accende - male Medel VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Udinese Bologna Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Udinese e Bologna, valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. TOP: Lasagna FLOP: Medel VOTI Udinese (3-5-2): Nicolas 6; De Maio 6.5, Sierralta 6, Nuytinck 6.5; Opoku 6 (58′ Pussetto 6), Fofana 6.5, Mandragora 6.5 (81′ Walace 6), Barak 7, ter Avest 6 ...

Coppa Italia – Udinese-Bologna 4-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : Fofana è ovunque - Lasagna il migliore [FOTO] : Udinese-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Furia bianconera alla Dacia Arena, ciclone Udinese contro il povero Bologna: i ragazzi di Gotti dominano quelli di Mihajlovic e passano il turno in scioltezza. Poca attenzione da parte dei felsinei, buona applicazione e tanto impegno sul fronte friulano. Le reti sono di Barak e De Maio nel primo tempo e di Mandragora e Lasagna nella ripresa. Scatenato l’attaccante Italiano, il ...

PAGELLE e Highlights 14^ giornata : Verona-Roma 1-3 - giallorossi sugli scudi! Juve-Sassuolo 2-2 - disastro Buffon. Inter-SPAL 2-1 - nerazzurri in testa. Napoli-Bologna 1-2 - Sansone gela il San Paolo : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Verona-Roma 1-3, ...

Napoli-Bologna 1-2 - PAGELLE / Colpisce la uallera di vecchi e nuovi : OSPINA. Fa una sola parata vera, sul tiro di Sansone smorzato dall’Ellenico al 65’, epperò subisce due pappine. E sulla prima resta da capire, Ilaria cara, se quell’uscita sua fosse a vuoto. Insomma, se l’avesse presa lui anziché Kalidou, il virgulto danese avrebbe segnato? Ma la mia è solo una triste esercitazione teorica e superflua – 5,5 Triste non è tanto la tua esercitazione, Fabrizio, ma l’universo tutto, stasera. Una tragedia, un ...

Le PAGELLE : Napoli - è crisi! Azzurri deludenti. Il Bologna sbanca il San Paolo : Napoli – Bologna 1-2 e la gara termina con il San Paolo che fischia sonoramente i calciatori Azzurri Napoli Bologna – Continua la crisi del Napoli in campionato. Dopo quattro pareggi arriva anche la sconfitta casalinga contro il Bologna. Una squadra senza gioco, ancora una volta, schierata da Ancelotti. Il tecnico non riesce a trovare il bandolo della matassa e presenta un centrocampo quasi inesistente, incapace di proporre e ...

