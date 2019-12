Oroscopo domani di Paolo Fox | 16 dicembre | previsioni del lunedì

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 15 dicembre 2019)Fox di, 16delARIETE: i nati sotto questo segno, secondoFox di, inizieranno una settimana all’insegna della progettualità. Chissà se l’amore subirà un rinnovamento improvviso. TORO: non accettano più scuse. Questo è il periodo giusto per il ‘dentro o fuori’ definitivo. Vorrebbero tornare a vivere in maniera più equilibrata. GEMELLI:è un mese di recupero, soprattutto dal 2le cose sono cambiate in meglio. Bene anche il recupero psicofisico. CANCRO: in amore sussistono delle perplessità che andrano chiarite soprattutto in vista di Capodanno, giornata decisiva per la sfera sentimentale.Fox,di16. LeLEONE: la situazione economica va controllata per tutto il mese di, diceFox con il suodi. Potrebbero ...

antoniocapitani : @FrancescoMCM74 E' per commenti eleganti come questo che da domani non pubblicherò più l'oroscopo su twitter (e ne… - AstrOroscopo : Oroscopo di lunedì 16 dicembre 2019. Previsioni approfondite su amore (coppia e single) e lavoro. Da Ariete a Vergi… - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Lunedì 16 dicembre 2019… -