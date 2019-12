Ognuno è Perfetto | Edoardo Leo a Blogo | Ho voluto fare un' esperienza come uomo e

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 15 dicembre 2019) (video in caricamento)Leo è il protagonista di, la nuova serie di Rai 1 che andrà in onda, in prima serata, lunedì 16, martedì 17 e lunedì 23 dicembre 2019, diretta da Giacomo Campiotti.Leo a: "Houn'e sono contento di averla fatta" (Video) pubblicato su TVBlog.it 15 dicembre 2019 21:51.

Raiofficialnews : “Lui sa che la strada per ritrovare il suo grande amore e conquistare la sua libertà è ancora lunga, ma sa anche ch… - Avvenire_Nei : #Tv @RaiUno «Ognuno è perfetto»: la fiction che abbatte le barriere - zazoomblog : Ognuno è Perfetto su Rai 1 una fiction con Edoardo Leo e un gruppo di ragazzi con sindrome di down - #Ognuno… -