Ognuno è perfetto con Cristiana Capotondi | anticipazioni 1^ e 2^ puntata

(Di domenica 15 dicembre 2019), prima: Rick trova un lavoroè la nuova fiction di Rai1 diretta da Giacomo Campiotti, il regista di Braccialetti Rossi, che farà compagnia ai telespettatori il 16, il 17 e il 23 dicembre. La serie tv racconta la vita di un gruppo di ragazzi con la sindrome di Down che trovano lavoro nel reparto di packaging di una cioccolateria di proprietà di Miriam (). I protagonisti sono Rick (Gabriele di Bello) e Tina (Alice De Carlo), due ragazzi down che s’innamorano perdutamente. Gabriele e Alice stanno insieme anche nella vita vera da cinque anni. Hanno deciso che si sposeranno nel 2024. Nel cast anche Edoardo Leo e Nicole Grimaudo che interpretano i genitori di Rick. Ledella primadisvelano che Rick, stufo dei vari tirocini, cercherà un lavoro vero e verrà assunto da ...

