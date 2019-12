OGNUNO È PERFETTO | cast | trama | anticipazioni della fiction di Rai 1

Leggi la notizia su tvsoap

(Di domenica 15 dicembre 2019)è la nuova emozionante commedia di Rai 1 con protagonisti Edoardo Leo, Cristiana Capotondi e un gruppo di giovani ragazzi con la sindrome di Down. Una serie dai toni brillanti che ruota intorno a un tema fondamentale: il pregiudiziodiversità. Un racconto senza retorica che mette al centrola voglia di autonomia di giovani ragazzi speciali che sognano di trovare il proprio posto nel mondo. Protagonistaè Rick (interpretato dall’esordiente Gabriele Di Bello), un ragazzo di 24 anni affetto da sindrome di Down che vive insieme ai genitori, Ivan e Alessia (interpretati da Edoardo Leo e Nicole Grimaudo).: quando inizia, quante puntate sono Rick ha tanti sogni nel cassetto da realizzare e una grande determinazione tipica dei giovanisua età. Il suo principale obiettivo è trovare un vero lavoro e in questo ...

SerieTvserie : Ognuno è perfetto, il cast - KontroKulturaa : Ognuno è perfetto anticipazioni 16 dicembre: Rick s'innamora di Tina, nuova sfida per Ivan - - varesenews : Valentina realizza il suo sogno: in prima serata in “Ognuno è perfetto” -