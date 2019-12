Nutella | Salvini e nocciole turche | “Il mio era solo un appello perché si usassero più

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sulla storia della“ho fatto unsipiù materie prime italiane. Mi piacerebbe che le aziende italianepiù zucchero eitaliane“. A dirlo è stato Matteosu La7. E intanto sui social anche Matteo Renzi ha pubblicato iBiscuits, elogiandone gusto e sapore. Come se tutto ad un tratto la più nota crema allesia diventato tema da disputa politica. Ecco cosa era successoqualche giorno fa:, lae le basi della matematica: la Ferrero consuma un terzo dellemondiali e l’Italia ne produce un decimo L'articolo: “Il mio eraunsipiù materie prime italiane” Meteo Web.

