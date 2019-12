Nuova Iri | Elia Valori | “Evitare spirali di assistenzialismo e ricorso facile al

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Dall’Alitalia all’Ilva per arrivare fino a Tim e alla banda ultralarga. Nei momenti difficili non c’è dossier in cui la politica non tiri in ballo lo Stato imprenditore richiamando l’esperienza dell’Iri e tirando per la giacchetta Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito centrale o Invitalia. Nonostante il contesto storico e finanziario diverso dai tempi dell’Iri, è possibile immaginare di replicare quell’esperienza? Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto al professor Giancarlo, dirigente d’impresa che negli anni ’90 era ai vertici della Sme, il più grande gruppo agroalimentare italiano, controllato dall’Iri. E che oggi è presidente onorario di Huawei Italia e della società di consulenza International world group, che supporta lo sviluppo delle aziende italiane sui mercati stranieri. Professore, ritiene che unaIri ...

