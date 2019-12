“Non si è accorto del mare” La manovra sbagliata e l’acqua gelata | Giuseppe è morto così

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un terribile incidente ha squartato per sempre la notte di Termoli, in provincia di Campobasso, in Molise. Per colpa del buio, le condizioni meteo avverse e una fatale distrazione che lo ha portato a oltrepassare i limite del molo senza accorgersene e a cadere con tutta la sua auto nelle acque gelide del porto., secondo le prime ricostruzioni , ètragicamente nella serata di venerdìTumini: l’uomo pare fosse impegnato in unadi retromarcia sulla banchina di nord-est dello scalo molisano, vicino i Cantieri Navali, quando, non accorgendosi di aver oltrepassato il limite dell’area transitabile, è finito in acqua senza che nessuno se ne scorgesse in tempo. Quando un passante ha dato l’allarme, poco dopo le 21, facendo scattare i soccorsi, per lui ormai non c’era più nulla da fare:Tumini èannegato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ...

